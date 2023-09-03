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أبو الحسن: لضرورة تطبيق الدستور وعدم المقاطعة

منذ 13 دقيقة
النائب هادي أبو الحسن

النائب هادي أبو الحسن

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شدد عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن على ضرورة تطبيق الدستور وعدم المقاطعة، معتبرًا أنّ أكثرية الثلثين تفرض التوافق.

وتساءل أبو الحسن عبر “صوت لبنان” عن البديل عن الحوار للخروج من الأزمة التي يتخبّط بها البلد، مؤكدا تأييد النائب تيمور جنبلاط لنهج اللقاء الديموقراطي والحزب الاشتراكي التواصلي والتوافقي والحواري.

كما وشدّد على أهمية أن لا يكون الحوار مشروطًا أو فضفاضًا، بل مركزًا حول نقطة الاتفاق على شخصية وطنية إصلاحية قادرة على تطبيق الدستور ومندرجات الطائف، وتنسّق مع الحكومة والمجلس النيابي.

واعتبر أنّ زيارة لودريان لن تحدث فرقًا إذا لم يتفق اللبنانيون في ما بينهم، معتبرًا أنّ انتظار الحلول الخارجية هو انتقاص من السيادة والاستقلال.

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