أبو الغيط في بيروت.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط

وصل الامين العام لحامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.

وكان وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين في استقباله.

وفي وقت سابق، أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، أنّ زيارة مدير المخابرات المصرية إلى بيروت تأتي في إطار التنسيق الأمني والسياسي بين القاهرة ولبنان، لافتًا إلى أنّ مصر تبذل جهودًا لتهدئة الأوضاع في ظلّ التطورات الأمنية الراهنة.

ورأى موسى أنّ ما يشهده الجنوب من تصاعد في الاعتداءات الإسرائيلية من حيث المدى والوتيرة “يدعونا للتحوّط ممّا يجري”.

كما أكّد دعم بلاده لمواقف الرئيس عون المتعلقة بـحصرية السلاح بيد الدولة، ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات، مشيرًا إلى أنّ مصر “تقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح، وتمد يد العون في هذا المجال”.

