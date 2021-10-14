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أبو الغيط للبنانيين: لوضع المصلحة العليا للبنان فوق أي اعتبار ضيق

14 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2021 11:53 مساءً
أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط

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دعا الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط “كل الافرقاء اللبنانيين الى ضرورة ممارسة ضبط النفس وتجنب الفتنة ولغة التحريض وافعال التصعيد، ووضع المصلحة العليا للبنان فوق اي اعتبار حزبي أو طائفي ضيق”.

وحذر مصدر مسؤول في الامانة العامة للجامعة، وفق بيان صادر عن المكتب الصحفي للجامعة، من “خطورة استمرار المواجهات الجارية في الشارع اللبناني منذ صباح اليوم والتي اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتهدد السلم الاهلي والاستقرار في لبنان في شكل مباشر”.

واوضح المصدر أن “الامين العام يتابع في قلق كبير التوتر المتصاعد”، مشيرا إلى “الاهمية المطلقة التي يعلقها الامين العام على الحفاظ على السلم الاهلي، تجنبا لانزلاق الاوضاع الى منحى خطر يصعب التنبؤ بمآلته”، ومؤكدا “الدور المحوري للجيش اللبناني في هذا الاطار”.

وقال المصدر ان “ثمة أهمية كبرى في مواصلةالقضاء اللبناني اضطلاعه بمسؤولياته في التحقيق في انفجار المرفأ في شكل مستقل وشفاف ونزيه للكشف عن ملابساته، مؤكدة حق أهالي الضحايا وعموم الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث المفجع”.

واضاف أن “الجامعة العربية ستواصل مواكبة التطورات بالغة الدقة الجارية في لبنان، ولن تدخر جهدا لدعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها”.

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