أبو الغيط من المطار: الجامعة العربية بأمرة لبنان

وصل الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عند التاسعة والثلث من صباح اليوم الى مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، في زيارة تستمر عدة ساعات يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، كذلك يجول على مكان الانفجار في مرفأ بيروت.

وكان في استقباله على أرض المطار، ممثل رئيس الجمهورية المستشار أسامة خشاب من وزارة الخارجية اللبنانية، سفير مصر ياسر علوي، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، سفير الجامعة العربية في لبنان عبد الرحمن الصلح، المستشارة عبير علي والدبلوماسي علي الديراني من مراسم وزارة الخارجية.

ومن المطار، قال أبو الغيط: “جئنا لنتضامن ولنقدم تعازينا مع لبنان واللبنانيين، ولنقول لهم أن الجامعة العربية بأمرة لبنان وكل ما يطلبه من احتياجات، ولدي رضى عن التفاعل العربي تجاه لبنان، وانا على مدى 3 أيام شاهدت الأذى الذي لحق بلبنان”.