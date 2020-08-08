أبو الغيط من عين التينة: نأمل ان توافينا الدولة اللبنانية باحتياجاتها لكي نساهم

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في إطار الجولات التي يقيمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبعد انتهاءه من زيارة الرئيس عون في قصر بعبدا، توجه أبو الغيط إلى عين التينة لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال أبو الغيط:” نقلت للرئيس بري كل المساواة واستعدادنا الدائم لكل أنواع الدعم وتطرقت الى موضوع لجنة التحقيق وعرضت من جانبي أن تساهم الجامعة العربية باختيار شخصيات عربية بالمشاركة في هذا الصدد.”

وأضاف: “سأنقل الى وزراء الخارجية العرب كل ما شاهدته ووجهات النظر ونأمل ان توافينا الدولة اللبنانية باحتياجاتها لكي نساهم وسنبذل أكبر جهد للمساندة”.