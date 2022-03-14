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أبو الغيط: وجدتُ الكثير من التصميم لدى عون على المضي في الانتخابات

منذ 19 ساعة
الرئيس عون - أبو الغيط

الرئيس عون - أبو الغيط

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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه وجد الكثير من التصميم لدى رئيس الجمهورية ميشال عون على المضي في الانتخابات لاستقرار لبنان واستعادة أوضاعه، مشيراً الى أنه تم البحث في ملف النازحين السوريين، والأوضاع في لبنان الضاغطة بعد استضافته اللاجئين من دون اي دعم خارجي.

وأكد أبو الغيط بعد لقائه عون، أنه استمع لتقييم الرئيس عون للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية خاصة في لبنان وابلغه ان هناك تأكيد لاجتماع تشاوري للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام.

وأضاف أبو الغيط: ما تعرض له لبنان على مدى 10 اعوام والضريبة التي دفعها والاوضاع التي تعرض لها هذا البلد المضياف كلها تؤكد انه يجب ان لا ينسى العالم ان هناك اوضاع في لبنان ضاغطة نتيجة اللاجئين العرب على الارض اللبنانية ولبنان استضافهم لسنوات طويلة بدون اي دعم خارجي.

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