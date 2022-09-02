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أبو الورد في قبضة الأمن

منذ 51 ثانية
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المُستمرّة لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول أحد مروّجي المخدّرات المُلقّب بـ”أبو الورد” وينشط في مدينة طرابلس.

نتيجة الرصد والتعقب، تبيّن أنّه يقوم بالعديد من عمليات الترويج يوميًّا، وهو مسلّح بشكل دائم.

على الأثر، وبتاريخ 27-8-2022 نصبت له قوّة من المجموعة الخاصّة كميناً مُحكماً في محلّة ضهر العين/ الكورة وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:

ع. ر. (مواليد عام 1995، سوري الجنسيّة)
وضبطت بحوزته كميّة من مادّتي الماريجوانا، وحشيشة الكيف، معدّة للترويج، ميزان وأكياس نايلون تُستخدم في توضيب المخدّرات، مسدّس حربي، هاتف خلويّ ومبلغ مالي.

أودع الموقوف المرجع المختص، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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