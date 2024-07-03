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أبو حمدان: نحن جاهزون لكل الإحتمالات

منذ 39 دقيقة
النائب رامي أبو حمدان

النائب رامي أبو حمدان

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رأى عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب رامي أبو حمدان أن “الأطماع الصهيونية بمياه لبنان تعود إلى ما قبل تأسيس الكيان الغاصب على أرض فلسطين، وللعدو الأسرائيلي وللإدارة الأميركية أطماعهما بنفط لبنان وثرواته وبالهيمنة والنفوذ على دول وشعوب المنطقة”.

واعتبر خلال لقاء سياسي في بلدة تمنين التحتا أن “الحرب على أهلنا في غزة هي مرحلة من مراحل الإجرام الصهيوني والأميركي والغربي، وذلك لم يعد خافيا على أحد، وما يجرب من جرائم ومجازر بحق الإنسانية في غزة هو مطلب أمريكي فضلا عن أن ما يجري من بربرية هو من طبيعة العدو الإسرائيلي”.

وختم: “هذا المخطط اصطدم بصمود أهالي غزة وبالمقاومة الشريفة في غزة، والمقاومة الباسلة في جنوب لبنان، وفي كل محور المقاومة، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات من أجل إفشال هكذا مشروع تدميري”.

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