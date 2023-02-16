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أبو حيدر: الأسعار تختلف بين رفوف السوبرماركت والصندوق

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2023 12:03 صباحًا
مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر

مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر

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أشار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، إلى أن “التجار قاموا بالاستيراد بكميات كبيرة والتخزين قبل البدء بتطبيق الدولار الجمركي، ولبنان يفتقد الثقة اليوم”، موضحًا أن “ما يحصل عندما يرتفع الدولار ترتفع الأسعار الأمر الذي لا نشهده أبدًا عندما ينخفض الدولار، والأسعار تختلف بين رفوف السوبرماركت والصندوق، وللتخلّص من هذه الازدواجية ذهبنا إلى خيار التسعير بالدولار”.

وأشار في حديث لقناة الـ”MTV”، إلى أن “أزمة البصل سببها أن أحد الأشخاص اشترى كل المحصول وقام بتصديره وقمنا بحلّ الموضوع ببعض الاجراءات”.

 

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