أبو حيدر: الخوف الأكبر من بعض الصناعات الغذائية التي تشهد فلتانا كلما اشتدت الأزمة

أشار مدير عام ​وزارة الاقتصاد​، ​محمد أبو حيدر​، إلى أن “الشحنة الفاسدة من لحم “الهمبرغر” كان من المفترض أن تصل للاسواق، ولكن ضبطناها وتم الكشف عليها بشكل تقني وبأخذ عينات منها إلى مختبرات معتمدة تقيس الننسة بالتعاطي المخبري، وتبين وجود جرثومة مميتة فيها، حيث أنها من الممكن أن تؤدي لقتل الجنين أو إحداث تشوهات لديه في حال كانت المرأة حامل وممكن ان تضر بشخص وتسبب له مشاكل بالجهاز الهضمي”.

ولفت أبو حيدر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “سيتم تلف الشحنة وفقا للقوانين مرعية الإجراء”. وأوضح أن “الخوف الأكبر من بعض الصناعات الغذائية التي كلما اشتدت الأزمة الغذائية، نشهد فلتان على هذا النطاق، وأنا طلبت من نقيب أصحاب السوبرماركت أن يزودني بكل السلع التي تم وضعها في الأسواق للمرة الأولى لنراقبها ونتخذ الإجراءات اللازمة”