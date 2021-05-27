أبو حيدر من بشري: لا مجال لنهوض لبنان الا بتضافر جهود الجميع

لبى أصحاب الفنادق والمقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية في قضاء بشري دعوة رئيس اتحاد البلديات ايلي مخلوف، الى لقاء موسع مع المديرين العامين لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر ولوزارة السياحة بالإنابة امين ذبيان، للبحث في سبل مواجهة التحديات والمشاكل التي تعترض تعزيز السياحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

بدوره، قال الدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر: “شرف كبير لنا ان نتواجد في هذه المنطقة التي تفوح منها روح القداسة من وادي قنوبين وبقاعكفرا وبيت القديس مار شربل، عسى ان يشفع بنا ويشفع لنا ولبلدنا لتتشكل حكومة سريعا لمعالجة اصل المشاكل التي نمر بها”.

أضاف: “هذا القضاء يمثل اليوم نموذجا نتمنى الحفاظ عليه، ولا يمكننا الا الوقوف الى جانب هذه المنطقة النموذج من باب مسؤوليتنا في الوزارة، وأملنا الكبير بهذا البلد وبالقطاع السياحي فيه والذي لا يزال يشكل قبلة المغترب والسائح. واجبنا الاستماع الى هواجسكم، فربما نستطيع المساعدة في مكان ما”.

وتابع: “بتضافر جهودنا جميعا نستطيع مساعدة كل المناطق التي اعتدنا عليها نموذجا، وتفعيل الرقابة ليس بتسطير المحاضر بل لنعكس الصورة التي تشبهنا وتشبه هذا القضاء وعاداته وتقاليده”.

وختم: “عاشت هذه المنطقة وعاش لبنان الانفتاح والنموذج والحضارة والذي نؤمن بأرضه المباركة والمقدسة ببركة وحضور معظم الافرقاء المعنيين فيها. ونحن حاضرون دائما لنكون الى جانب رؤساء البلديات بالكلمة وبالفعل، وأشكر لسعادة القائمقام مساندتها الدائمة لنا، ولرئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال المجهود الذي تبذله. ونأمل من رؤساء البلديات الالتقاء معها دائما في منتصف الطريق”.