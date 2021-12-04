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أبو حيدر والموزع في قبضة الأمن

4 - ديسمبر - 2021
توقيف

توقيف

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، وتوقيفهم، تمكّن مكتب مكافحة ‏المخدّرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد المروّجين، الذي ينشط بترويج المخدّرات ضمن محافظتي ‏الجنوب وبيروت، ويدعى‎:‎

‎ -‎م. ح. (من مواليد عام 1985، لبناني) مقلب بـ”أبو حيدر‎”‎

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه يستحصل على المواد المخدّرة من شخصٍ، يُدعى‎:‎

‎ ‎ذ. ش. (من مواليد عام 1988، لبناني)‏
من خلال المتابعة والتحريّات المكثّفة، تمكّن المكتب المذكور من تحديد مكان وجود الأخير، وتوقيفه. وقد اعترف بتجارة وترويج ‏المخدّرات‎.‎

كذلك أوقف عناصر المكتب أشخاصًا آخرين، كانوا يستحصلون على المخدّرات من الموقوفَين المذكورَين‎.‎

أودعوا جميعًا القضاء المختص، بناءً على إشارته‎.‎

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