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أبو حيدر: سنقدم 18 خدمة ممكننة في الفصل الأول من سنة ٢٠٢٤

منذ ساعتين
مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر

مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر

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شارك المدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في مؤتمر اتحاد المصارف العربية عن “مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع المخاطر المالية وفرص الاستثمار”.

واعتبر أبو حيدر خلال مداخلته أن “غياب الثقة يحول دون جذب الاستثمارات الخارجية وبالتالي أي استثمار خارجي بحاجة إلى ثقة والثقة بحاجة إلى إصلاحات وهنا تكمن أهمية برنامج صندوق النقد الدولي فهو الحل الوحيد في الوقت الراهن لاستعادة ثقة المجتمع الدولي”، وأكد “الدور التاريخي الذي لعبته المملكة العربية السعودية بدعم لبنان على المستويات كافة وعلى أهمية الاتفاقيات التجارية بين الدولتين”.

وتطرق إلى عملية مكننة خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة بحيث “من المنتظر أن تقدم الوزارة 18 خدمة ممكننة كلياً في الفصل الأول من العام ٢٠٢٤ وهي الخطوة الأولى من التحول الرقمي المنشود الذي يعتبر حجر الأساس في بناء الدولة والحوكمة الرشيدة”.

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