الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو ردينة: سلمنا الدفعة الثالثة من السلاح الموجود داخل المخيمات في بيروت للجيش اللبناني

منذ 43 دقيقة
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة”وفا” عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله: إن “الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت، اليوم الجمعة، الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي: برج البراجنة، ومار إلياس، وشاتيلا، للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)”.

وأضاف: أن “ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في 21 أيار/ مايو الماضي”.

ولفت إلى أن” الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية”.

وأشار أبو ردينة إلى أن” الجانبين أكدا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية”.

وأكد أن” الجانبين شددا على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير السابق ​وديع الخازن
    وديع الخازن: المطلوب صحوة وطنية جامعة وإلا فإن لبنان مقبل على كارثة لن ينجو منها أحد
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تنفي حصول جريمة قتل في سن الفيل!
    وزير المالية ياسين جابر خلال أحد اجتماعاته اليوم
    وزير المالية عرض تصورًا نهائيًا لتصحيح الخلل في الرواتب والمعاشات والضمان الاجتماعي

    الأكثر قراءة

    قصف إسرائيلي على صنعاء
    بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
    عناصر من الجيش اللبناني
    فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ