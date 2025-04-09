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أبو زيد: أي صدام بين أطراف لبنانيّة سيهدد الأمن الوطنيّ

منذ 5 ساعات
النائب السابق أمل أبو زيد

النائب السابق أمل أبو زيد

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رأى النائب السابق أمل أبو زيد أنّ من ربح المعركة الانتخابية سابقًا يعتبر أنّ الظروف السابقة ما زالت موجودة.

وقال في حديث للـLBCI: “لكن أؤكد لهم أنّ الظروف زالت والاستحقاق المقبل سيظهر مدى وجود “التيار الوطنيّ الحر”.

وأضاف: “نعمل على توافق في بعض البلدات بتجنب المعارك الانتخابية والتوافق ليس خطأ في ظل هذه الظروف”.

وأوضح أنّ الواقع في جزين يحتّم العلاقات مع الأطراف السياسية كلها وأنّ إمكان التحالف يأتي ظرفيًا، “إذ إنّ كل حزب يسعى إلى التمثيل البرلمانيّ الأكبر”.

وأكّد أنّ “التيار الوطنيّ الحر” منفتح على الجميع.

وشدّد على أنّ أي صدام بين أطراف لبنانيّة سيهدد الأمن الوطنيّ والحوار مدخل أساسيّ لسحب سلاح الحزب، “فالدولة اللبنانية تعتبر أنّ الحزب يملك حق الدفاع عن الأرض وأنّ الخلاف يكمن في “من يذهب إلى الحرب” الدولة أم الحزب”.

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