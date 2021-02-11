برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

أبو زيد: الحكومة الروسية مستعدة لتزويد لبنان ببعض اللقاحات مجانا

منذ 28 دقيقة
النائب السابق امل ابو زيد

النائب السابق امل ابو زيد

A A A
طباعة المقال

اعلن النائب السابق امل ابو زيد “ان ​روسيا​ تعتبر ​لبنان​ بلداً صديقاً ،وان ​الحكومة الروسية​ مستعدة لتزويد لبنان ببعض اللقاحات من دون أي مقابل وبشكل مجاني،وهذه الخطوة تؤكد على روابط الصداقة بين الشعبين الروسي واللبناني”.

وكان أبو زيد التقى في ​موسكو​ مساعد ​وزير الخارجية​ الروسي ميخائيل بوغدانوف،وكشف بعد عودته الى ​بيروت​ أنه تبلّغ خلال اللقاء موافقة ​الدولة اللبنانية​ على استيراد اللقاح الروسي ​سبوتنيك​.

وأوضح ” أن ​النقاش​ تطرّق خلال اللقاء الى الوضع الحكومي، وشرحت للسيد بوغدانوف وجهة نظرنا من حيث الشراكة الوطنية الفعلية بين رئيس الحكومة المكلّف و​رئيس الجمهورية​.هذه الشراكة دستورية حسب النص ولرئيس الجمهورية الحق بتسمية الوزراء المسيحيين ومن غير المقبول فرض أسماء على فخامته وهو غير موافق عليها “.واضاف” إناللقاء المباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف كفيل بفتح المجال للتفاهم على ​تأليف الحكومة​ شرط الاعتماد على معايير واضحة والإلتزام بالنصوص الدستورية الأساسية التي أقسم الرئيس العماد ​ميشال عون​ على احترامها”.

ولفت الى ” أن روسيا ترفض التدخل في هذا الملف بشكل مباشر ولكنها تعتبر ولادة الحكومة مطلباً اساسياً لاستقرار لبنان”.وقال “لمست تطابقاً بين وجهة نظرنا وبين التوجّه الروسي لناحية ضرورة ولادة الحكومة في لبنان بسبب تفاقم الازمات الاجتماعية والسياسية والامنية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قيادة الجيش
    قيادة الجيش: 3 خروق بحرية اسرائيلية قبالة رأس الناقورة
    وزني في بعبدا مع الرئيس عون
    وزير المال: نحتاج إلى مناقشة الموازنة وإحالتها سريعاً إلى مجلس النواب
    انفجار مرفأ بيروت
    ملف انفجار المرفأ.. المحامي “لحود”: الحارس القضائي يمنع سرقة النترات لكن لا يمنع تلفها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الكافيار من أغلى أنواع الطعام حول العالم
    سعر الكيلو 25 ألف دولار .. لماذا يباع الكافيار بأسعار باهظة ؟
    وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
    وزير الأمن الإسرائيلي يهدد.. “لبنان سيدفع ثمناً باهظاً”!
    تركي يحاول قتل مديره بـ"كورونا"
    اشترى “لعاباً” من مريض لقتل مديره بكورونا!