أبو زيد دان تمادي اسرائيل باستخدامها للقذائف الفوسفورية في الجنوب

استنكر النائب السابق أمل أبو زيد سياسة الأرض المحروقة التي يعتمدها العدو الإسرائيلي في الجنوب، وكتب على منصة “إكس”: “تمادي العدو الاسرائيلي في إشعال الحرائق في القرى الحدودية واستخدام القذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، يؤدي إلى خسائر فادحة في الأحراج وأشجار الزيتون المعمرة ويلحق الضرر الكبير بالتربة الزراعية”.

وأضاف: “إن هذا الفعل الشنيع مدان بأشد العبارات وهو يعبر عن مدى عدوانية هذا الجيش واعتماده سياسة الأرض المحروقة ضد قرى جنوبية آمنة، بهدف تهجيرها ومنعها من توفير مقومات الصمود. فألف تحية إلى أهلنا في تلك القرى الصامدة مع أملنا بانتهاء الكابوس عاجلا وعودة الأمان والاستقرار إلى جنوبنا الغالي”.