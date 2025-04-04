أبو زيد: لن تنجح الغارات الغادرة في النيل من صيدا

كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة “اكس”: “بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ها هو العدو الاسرائيلي يستبيح عاصمة الجنوب صيدا ويروّع اهلها الآمنين من خلال غارة على شقة سكنية…”.

واضاف “ستبقى صيدا بوابة الجنوب ولن تنجح الغارات الغادرة في النيل منها، مع الأمل أن تنجح الاتصالات الديبلوماسية والسياسية في ردع اسرائيل عن مواصلة عدوانها وانتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار”.

بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ها هو العدو الاسرائيلي يستبيح عاصمة الجنوب صيدا ويروّع اهلها الآمنين من خلال غارة على شقة سكنية…

ستبقى صيدا بوابة الجنوب ولن تنجح الغارات الغادرة في النيل منها، مع الأمل أن تنجح الاتصالات الدبلوماسية والسياسية في ردع اسرائيل عن مواصلة عدوانها… — Amal Abou Zeid (@AbouZeidAmal) April 4, 2025