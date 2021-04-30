أبو زيد: موسكو أكدت استعدادها لمواصلة بذل الجهود للتوصل إلى تفاهم لبناني

كشف مستشار رئيس الجمهوريّة ميشال عون لشؤون العلاقات مع روسيا، أمل أبو زيد، الذي كان حاضرا مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال لقاءاته في موسكو، أنّ الوفد اللبناني شدّد، خلال اللقاءات، على ضرورة الانطلاق من فكرة تشكيل الحكومة في أسرع وقت، مع إزالة العراقيل حول ذلك، والطلب من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري العمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لإنجاز هذا الاستحقاق.

وقال لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه لمس “تفهماً كاملاً” من الجانب الروسي لوجهات نظر التيار الوطني الحر في هذا الملف، مشيرا الى أن موسكو أكدت استعداداً لمواصلة بذل الجهود من أجل التوصل إلى تفاهم لبناني.

ورأى المستشار الرئاسي أن الزيارة شكلت رداً مباشراً على جميع الشائعات التي تحدثت عن وجود نوع من اللوم الروسي للتيار الوطني الحر أو للوزير باسيل بشكل شخصي. وكشف أن موسكو أعربت عن استعدادها للانخراط في الملفات الاقتصادية في لبنان، والانفتاح على المشروعات الأساسية التي تصب في تعزيز فكرة السوق المشرقية، وتشكل استكمالاً لجهود روسيا في إقامة التوازن بين القوى الدولية في المنطقة.