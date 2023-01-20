أبو سليمان: لا حلّ إلّا عبر صندوق النقد.. وكفى مماطلة!

أسف الوزير السابق كميل أبو سليمان لتخطي الدولار عتبة الـ 50 ألف ليرة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر متوقع في ظلّ انعدام الثقة والسيولة، ورغم استخدام أموال المودعين للدفاع العشوائي وغير المجدي عن سعر الصرف.

أبو سليمان أضاف في حديث مع “المركزية”: “منذ أكثر من 3 سنوات وأنا أحذر أن لا حلّ إلا عبر برنامج مع صندوق النقد الدولي. كفى شعبوية ومماطلة وتذاكيًا ومزايدات. كفى اقتراح حلول بديلة غير مجدية. هذا لا يعني القبول بكل شروط الصندوق، بل يجب التركيز على النقاط الجوهرية وفي طليعتها زيادة مساهمة الدولة في تعويض خسائر صغار المودعين، مع محاسبة كل من أوصل البلد إلى هذا الانهيار غير المسبوق”.