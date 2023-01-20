الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو سليمان: لا حلّ إلّا عبر صندوق النقد.. وكفى مماطلة!

منذ 33 دقيقة
الوزير السابق كميل أبو سليمان

الوزير السابق كميل أبو سليمان

A A A
طباعة المقال

أسف الوزير السابق كميل أبو سليمان لتخطي الدولار عتبة الـ 50 ألف ليرة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر متوقع في ظلّ انعدام الثقة والسيولة، ورغم استخدام أموال المودعين للدفاع العشوائي وغير المجدي عن سعر الصرف.

أبو سليمان أضاف في حديث مع “المركزية”: “منذ أكثر من 3 سنوات وأنا أحذر أن لا حلّ إلا عبر برنامج مع صندوق النقد الدولي. كفى شعبوية ومماطلة وتذاكيًا ومزايدات. كفى اقتراح حلول بديلة غير مجدية. هذا لا يعني القبول بكل شروط الصندوق، بل يجب التركيز على النقاط الجوهرية وفي طليعتها زيادة مساهمة الدولة في تعويض خسائر صغار المودعين، مع محاسبة كل من أوصل البلد إلى هذا الانهيار غير المسبوق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرأس المدبر لعصابة السرقة
    "الرأس المدبّر" لعصابة سرقة أسلاك كهربائيّة في قبضة "المعلومات"
    مفوضية اللاجئين تساهم في مكافحة "الكوليرا" في لبنان
    استجابة مفوضية اللاجئين الطارئة تساهم في دحض تفشي "الكوليرا" في لبنان
    لا أزمة خبز
    "لا أزمة خبز".. وزارة الاقتصاد تُطمئن اللبنانيّين

    الأكثر قراءة

    بيليه
    وصيّة بيليه تُفجّر "مفاجأة مدوّية": اعترف بسرّ أنكره طوال حياته
    كمال حايك
    بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
    5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار
    خلال 18 يومًا فقط من الـ2023.. 5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار!