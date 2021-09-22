أبو سليمان: لست على استعداد أن أكون حاكما لمصرف لبنان

ردّ الوزير السابق كميل أبو سليمان على مقال نشرته وكالة إخبارية بعنوان “من يريد رأس رياض سلامة؟”، نقلت فيه عن مصدر مصرفي أن “هناك كثرًا يطمحون بأن يأتوا مكان سلامة ابرزهم على سبيل المثال لا الحصر الوزير السابق كميل ابو سليمان”.

وقال، في بيان: “أؤكد أنني كما أعلنت مرارا عبر وسائل الاعلام، لا طموح لدي ولا رغبة ولست على استعداد أن أكون حاكما لمصرف لبنان، ولم أتطرق يوما إلى هذا الموضوع مع أي كان، وإن كان بحوزة ذاك المصدر المصرفي أي معلومات بهذا الشأن فليتفضل ويكشف عنها بعد افصاحه طبعاً عن هويته”.

وختم أبو سليمان: “إن اعتبر بعضهم أن رميي بالشائعات سيدفعني الى التوقف عن إبداء رأيي بالحلول المجدية، فهو مخطئ جداً، وخصوصا أننا على أبواب مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. لذلك أتمنى على من يخالفني الرأي، التركيز على أساس وجوهر مواقفي بالمنطق والموضوعية عوض التلهي بالاخبار المفبركة والتهجم بالشخصي والتلطي وراء المصادر”.