أبو سليمان: نأمل أن يكون الحكم البريطاني بداية مسار ينتهي بمحاكمة كل المسؤولين عن انفجار 4 آب

إعتبر المحامي كميل أبو سليمان انه إذا استطاع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت استعادة القليل من الثقة بالعدالة بعد إصدار محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice – London) حكماً ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، فذلك أمر جيد.

وفي مقابلة عبر “الجديد”، أمل ابو سليمان أن نبدأ بمسار ينتهي بمحاكمة كل المسؤولين عن هذه الجريمة، مذكراً انه طالب بتحقيق دولي بجريمة المرفأ منذ اليوم الأول.

تابع: “منذ عام ونصف العام، ادّعينا على الشركة البريطانية باسم نقابة المحامين وبعض الضحايا وذويهم وتوصلنا الى صدور حكم يقر بمسؤولية شركة SAVARO Ltd بحسب القانون اللبناني”.

ختم ابو سليمان مشدداً على أنه لا يجوز ألا يرى أهالي الضحايا العدالة بعد طول انتظار.