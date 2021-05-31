أبو سمرا أحال ملف استجواب المحامي عليق على القاضي بيرم

أحال قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا ملف استجواب المحامي رامي عليق على قاضي التحقيق أسعد بيرم. كما وبدأت منذ قليل جلسة التحقيق مع المحامي عليق أمام القاضي بيرم.

وكان أصدر المحامي العامّ التمييزي القاضي غسان الخوري، مذكّرة استحضار في حقّ المحامي رامي علّيق، نفّذها عناصر من فرع المعلومات، ظهر اليوم، في خطوة استنكرها رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، وندّدت بها نقابة المحامين في بيروت، التي أعلنت إضراباً تحذيرياً، بالإضافة إلى هيئة المحامين في “التيار”.

وجرى توقيف المحامي علّيق في نطاق الجرم المشهود، تنفيذاً لمذكّرة عويدات، ويقضي بفتح محضر تحقيق مع المطلوب إنفاذ مذكرة الإحضار في حقه خلال مهلة 24 ساعة. وهذه الحالة لا تستدعي طلب إذن من نقابة المحامين.

وفي وقت سابق، دعا نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، اليوم، إلى اجتماع إستثائيّ لمجلس النقابة المحامين في بيروت، في ضوء سلسلة الأحداث التي حصلت مع علّيق، مطالباً بتركه حراً طليقاً. كما دعت النقابة إلى إضراب إحتجاجي تحذيري يومي غد الجمعة في ٢٠٢١/٥/٢٨ والإثنين في ٢٠٢١/٥/٣١.