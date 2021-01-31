أبو شرف: البدء بالتلقيح سيكون من كبار السن ولمن لديه مشاكل مزمنة

أشار نقيب الأطباء ​شرف ابو شرف​، الى أن “المريض الذي شفي من الإصابة بفيروس كورونا​ سينتظر 3 أشهر ليأخذ اللقاح، لأن المصاب يكون مناعة لأشهر ومن بعدها يأخذ اللقاح، وبالنسبة للأطباء الذين أصيبوا بكورونا سوف نأخذ رأي الإختصاصيين بهذا الإطار، أغلب الدراسات تقول بأن الذي أصيب بالفيروس يكون لديه مناعة من 3 الى 6 أشهر”.

وأكد ابو شرف في تصريح تلفزيوني، أن “البدء بالتلقيح في ​لبنان​ سيكون من كبار السن ولمن لديه مشاكل مزمنة، ويتم النزول تدريجيا للفئات العمرية، والوقت لم يعط نتائج كافية لإختبارات اللقاحات على للأطفال، وتبين أن ​الأطفال​ لديهم مناعة قوية وحتى لو أصيبوا، أغلبهم يكونون دون مشاكل، اذا فالأطفال دون ال15 سنة لن يتم تلقيحهم بالمبدأ، والأعمال الأكبر من هذه الفئة مباشرة، سيتم التطعيم لها لكن ليس الآن بل بختام التلقيح لأن الفئات الأكثر تضررا من كورونا هي كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، والأولوية لهؤلاء”.