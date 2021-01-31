الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو شرف: البدء بالتلقيح سيكون من كبار السن ولمن لديه مشاكل مزمنة

31 - يناير - 2021
نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف

نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف

A A A
طباعة المقال

أشار نقيب الأطباء ​شرف ابو شرف​، الى أن “المريض الذي شفي من الإصابة بفيروس كورونا​ سينتظر 3 أشهر ليأخذ اللقاح، لأن المصاب يكون مناعة لأشهر ومن بعدها يأخذ اللقاح، وبالنسبة للأطباء الذين أصيبوا بكورونا سوف نأخذ رأي الإختصاصيين بهذا الإطار، أغلب الدراسات تقول بأن الذي أصيب بالفيروس يكون لديه مناعة من 3 الى 6 أشهر”.

وأكد ابو شرف في تصريح تلفزيوني، أن “البدء بالتلقيح في ​لبنان​ سيكون من كبار السن ولمن لديه مشاكل مزمنة، ويتم النزول تدريجيا للفئات العمرية، والوقت لم يعط نتائج كافية لإختبارات اللقاحات على للأطفال، وتبين أن ​الأطفال​ لديهم مناعة قوية وحتى لو أصيبوا، أغلبهم يكونون دون مشاكل، اذا فالأطفال دون ال15 سنة لن يتم تلقيحهم بالمبدأ، والأعمال الأكبر من هذه الفئة مباشرة، سيتم التطعيم لها لكن ليس الآن بل بختام التلقيح لأن الفئات الأكثر تضررا من كورونا هي كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، والأولوية لهؤلاء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ابراهيم منيمنة
    النائب منيمنة يحمّل عون مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية
    مبنى بلدية بيروت
    توضيح من محافظ بيروت بشأن التجمعات لمتابعة مباراة “بيروت – الرياضي”
    الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
    عون يبحث مع ميقاتي دخول “انرجان باور” المنطقة المتنازع عليها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
    بيان لـ”الرياضي” بشأن مباراة “بيروت”!
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!