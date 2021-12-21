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أبو شرف: البلد على حافة انفجار إجتماعي

21 - ديسمبر - 2021
شرف أبو شرف

شرف أبو شرف

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القى نقيب الأطباء شرف أبو شرف كلمة خلال اطلاق ورشة عمل في “بيت المحامي” والمتعلقة بحماية ودائع اللبنانيين في المصارف والإعلان عن تشكيل وبدء أعمال لجنة حقوق المودعين، شدد فيها على “ضرورة تعاون نقابات المهن الحرة وتعاضدها يدا واحدة، وتكثيف اللقاءات والمساعي لوضع حلول عادلة لأزمة المصارف حتى لا يدفع المودع الثمن غاليا”.

وقال: “علينا المساعدة في دفع الامور في الاتجاه الصحيح تمهيدا لإعادة الودائع لأصحابها ضمن مهلة زمنية محددة، كما علينا تحديد المسؤوليات ووضع خطة إنقاذ وإصلاحات مالية واقتصادية وسياسية وقانونية شاملة بالتعاون مع كل المعنيين”.

ولفت إلى أن “المجتمع ينتظر المبادرات من نقابات المهن الحرة. علما أن هذه النقابات قامت بخطوات عدة في هذا المجال مع كل المعنيين، لكنها للأسف لم تأت النتائج المرجوة حتى الآن”، معتبرا ان “هذه الخطوة التي تأتي اليوم لمعالجة الأزمة هي في غاية الأهمية امام فقر مدقع وهجرة متمادية وبلد على حافة انفجار اجتماعي لن تحمد عقباه إذا ما بقيت الامور سائبة والحلول الاقتصادية والمالية والاجتماعية غائبة”.

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