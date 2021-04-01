الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو شرف: المشكلة الأكبر متمثلة بعدم التنسيق مع الجهات المعنية كلها

1 - أبريل - 2021
نقيب الأطباء شرف أبو شرف

نقيب الأطباء شرف أبو شرف

A A A
طباعة المقال

أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف إلى أن “لجنة اللقاحات في الوزارة برئاسة عبد الرحمن البزري، أدت عملها، ولكن المشكلة بآلية التنفيذ وحصرية العمل بوزارة الصحة فيما يتعلق بتنسيق الآلية. وإدارتها لم تكن على حجم المشكلة”.

وشدد أبو شرف، خلال حديث تلفزيوني، على أن “المشكلة الأكبر متمثلة بعدم التنسيق مع الجهات المعنية كلها”، لافتاً إلى أن “أزمة كورونا تتطلب إشراك الجميع بمن فيهم القطاع الخاص بعملية التلقيح”.

كما أعرب عن أسفه أنه “لليوم هناك نصف من يعتبرون أولوية بمن فيهم الأطباء، لم يتمكنوا من أخذ اللقاح”، مؤكداً أن “العلاج لا يتمثل إلا بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات بما فيها القطاع الخاص، لأن وضعنا صعب جدا كي لا أقول جدا خطير”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاتصالات جوني القرم
    القرم: تحية لهذه المؤسسة الضامنة لاستقرار الوطن
    انفجار مرفأ بيروت
    ماذا قال اهالي الضحايا بعد سقوط جزء من الاهراءات وعشية الذكرى الثانية لانفجار المرفأ؟
    المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"