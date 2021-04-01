أبو شرف: المشكلة الأكبر متمثلة بعدم التنسيق مع الجهات المعنية كلها

أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف إلى أن “لجنة اللقاحات في الوزارة برئاسة عبد الرحمن البزري، أدت عملها، ولكن المشكلة بآلية التنفيذ وحصرية العمل بوزارة الصحة فيما يتعلق بتنسيق الآلية. وإدارتها لم تكن على حجم المشكلة”.

وشدد أبو شرف، خلال حديث تلفزيوني، على أن “المشكلة الأكبر متمثلة بعدم التنسيق مع الجهات المعنية كلها”، لافتاً إلى أن “أزمة كورونا تتطلب إشراك الجميع بمن فيهم القطاع الخاص بعملية التلقيح”.

كما أعرب عن أسفه أنه “لليوم هناك نصف من يعتبرون أولوية بمن فيهم الأطباء، لم يتمكنوا من أخذ اللقاح”، مؤكداً أن “العلاج لا يتمثل إلا بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات بما فيها القطاع الخاص، لأن وضعنا صعب جدا كي لا أقول جدا خطير”.