أبو شرف: الوصفة الطبية الموحدة تتوافر بعد 3 أسابيع

صدر عن نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف بيان أشار إلى “مراجعات في شأن تداول وصفات طبية موحدة مزورة، وممهورة بأختام وأمضائات لأدوية مدعومة باهظة الثمن تحمل أسماء مرضى مجهولين من الأطباء ‏كما ويتم التواصل مع بعض الأطباء وعرض مبالغ مالية مغرية عليهم لقاء إجراء وصفات طبية لمرضى غير معروفين من قبلهم، أحيانا من خارج لبنان، غالبا ما تكون لأدوية تستعمل لمعالجة الأمراض السرطانية، باهظة الثمن ومدعومة، وبحجج مختلفة”.

وأشار البيان إلى عقد اجتماع في نقابة الأطباء في حضور نقيب الصيادلة غسان الأمين ورئيس جمعية ‏الأمراض السرطانية نزار بيطار، ونقيب الأطباء شرف أبو شرف تم فيه التوافق على “التعميم على كل الأطباء من كل الاختصاصات التنبه إلى هذا الأمر والإبلاغ الفوري عن كل حالة مشتبه بها، والالتزام بالأصول والمعايير المهنية الأخلاقية المتبعة لإعطاء أي وصفة تحت طائلة المسؤولية”.

وأضاف: “تم التعميم على كل أعضاء نقابة الصيادلة، للتأكد من هوية المريض، والاتصال بالطبيب الذي حرر الوصفة للتأكد من أصالتها قبل صرفها كما بعثنا بكتاب خطي إلى وزير الصحة، طالبين منه اخذ التدابير المناسبة في ما يتعلق بمراقبة تطبيق الوصفة الطبية الموحدة، وأنشاء لجنة موحدة من وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة للعمل على تحضير كتيب ال OTC”.

وختم: “ان الوصفة الطبية الموحدة ستكون متوافرة في شكلها المصغر الجديد وبكميات كبيرة بعد ثلاثة أسابيع”.