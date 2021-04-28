أبو شرف: ضرورة العمل للحد من هجرة الاطباء

شدّد نقيب الاطباء شرف أبو شرف, خلال زيارته مدير عام الصندوق الوطن للضمان الاجتماعي محمد كركي، على ضرورة معالجة هجرة الأطباء التي لن تتوقف ما لم يتم العمل على تحقيق الحد الأدنى من حقوقهم بدء برفع التعرفة الرسمية الهزيلة، وتأمين الضمان الصحي مدى الحياة، وصولًا إلى دفع مستحقاتهم خلال فترة زمنية قصيرة.

وجرى التداول حول مواضيع عدّة تهمّ الأطبّاء وعلاقتهم مع الصندوق في أمور ملحّة على النقابة والجسم الطبّي، منها: فصل الأتعاب كما هو معمول به في وزارة الصحة، رفع قيمة التعرفة الرسمية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة، وتبني جدول الاعمال الطبية الجديد الذي أقرته النقابة مؤخرًا، الأطباء المنتسبون الى الضمان الذين تخلّفوا عن تسديد اشتراكاتهم، تمديد التعاقد مع الأطباء لغاية سن ال 68، الطابع الاستشفائي، والعقود المبرمة بين الضمان والأطباء.

وأبدى كركي استعداده للتعاون مع النقابة ودراسة ومتابعة كافّة المواضيع المطروحة للوصول إلى الحلول المرجوة التي تمكّن الأطباء من الاستمرار في تأدية خدماتهم للمضمونين واللبنانيين، في ظلّ الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي تمرّ بها البلاد لاسيّما بعد تفشي وباء كورونا.

وحدّد موعد اجتماع آخر لمتابعة المواضيع التي تمّ عرضها، في منتصف حزيران المقبل.