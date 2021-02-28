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أبو شرف: طبيب لبناني ينضم الى شهداء معركة كورونا في إسبانيا

28 - فبراير - 2021
شرف أبو شرف

شرف أبو شرف

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لاحظ نقيب أطباء لبنان البروفسور شرف ابو شرف في بيان، أنه “قلما يمر يوم من دون استشهاد أحد العاملين الصحيين في معركة المواجهة المؤلمة ضد وباء كورونا”.

وقال: “هذا قدرنا، أن نبذل أرواحنا، في لبنان وفي بلاد الاغتراب، حفاظا على صحة المواطنين ودفاعا عن حياتهم. بالأمس فقدت بلدة الدوير في الجنوب الطبيب علي عقيل قانصو بعدما أصيب بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله. واليوم طبيب لبناني جديد من البلدة نفسها، الدكتور عامر محمد رمال، 56 عاما، الذي عمل في إسبانيا لاكثر من ثلاثة عقود، فارق الحياة في أحد مستشفياتها بعد إصابته بفيروس كورونا. ‏وقد توفي شقيقه اسماعيل بالفيروس نفسه في إحدى مستشفيات بيروت منذ شهر تقريبا”.

وختم أبو شرف: “لهم الرحمة ولنا البقاء والعزاء والامل بمساعدة المواطنين على تلقيح ما يزيد عن 75 في المئة منهم في أسرع وقت ممكن لنتمكن من تحقيق المناعة المجتمعية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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