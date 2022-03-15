أبو شرف: قادرون بالتضامن معاً على النهوض مجدداً ببلدنا

حذر نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف من “تداعيات الأزمة الكيانية والمعيشية الخانقة على الشعب اللبناني، في ظل هجرة الكفاءات المتمادية ونتيجة السلوك السياسي اللبناني المضاد لكل علاج، ما أوصلنا الى البلاء وانهيار الدولة والفوضى في القضاء”.

جاء ذلك خلال لقاء تكريمي لمآثر البروفسور وفيق سنو، أقامته جامعة آل سنو في فندق DUNE، بمشاركة وزارة الصحة العامة، نقابة الأطباء، الجامعة اليسوعية، جمعية ومستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت واتحاد العائلات البيروتية.

وشدد أبو شرف على أن “نقابة الأطباء تعمل جاهدة على خدمة المرضى والأطباء علميا واجتماعيا وقانونيا، وقد صدر أخيرا قانون ضمان الطبيب بعد التقاعد”، ‏وأكد “أننا قادرون معا بالتضامن والاخلاق، على النهوض مجددا ببلدنا إلى مصاف الدول الراقية القابلة للحياة بعيدا من القلق والفساد والهجرة والحرب”.

وختم: “إن أجمل هدية نقدمها لبعضنا هي إنسانيتنا وبها يبقى لبنان بلد القيم والحضارة والإنسان”.