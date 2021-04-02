أبو شرف: كل اللقاحات لها ذات الفعالية وآمنة

أوضح نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن هناك جزء بسيط من اللقاحات يمكن ان تسبب مضاعفات ومنها لقاح أسترازينكا والخوف منه ليس مبرراً. وقال أبو شرف في حديث تلفزيوني: “اللقاح الذي يمكن أن تحصل عليه “خدو” وكل اللقاحات لها ذات الفعالية وآمنة”.

وأضاف” “نحن لا نجرب على المواطنين لأن اللقاحات تم تجربتها على الملايين حول العالم”. وأكد أنه على الدولة أن تطبق العقوبات على المخالفين و”لازم تكون بتوجع”.

ورأى أن الوضع الاقتصادي هو الذي يطغى على الشعب والدولة مفلسة والخوف والقلق طاغي. واعتبر أن لبنان لن ينهار ولديه الامكانيات للوقوف على قدميه وخاصة القطاع الطبي.