أبو شرف: كل من عرض حياة المواطنين للخطر يجب أن يلاحق قضائياً

أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف إلى أن النقابة كانت قد دعت قبل فترة الأعياد إلى الإقفال لأنها كانت تعرف إلى أين البلد ذاهب على مستوى مواجهة فيروس كورونا.

وأرب عن أسفه لأن دور الجهات الاقتصادية والسياحية كان طاغ، مؤكداً أن كل من عرض حياة المواطنين للخطر يجب أن يلاحق قضائياً.

في السياق عينه، أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني، أنه في الإقفال السابق تم تأجيل الموجة لمدة اسبوعين وتخفيف الضغط على المستشفيات ورفع الجهوزية بالمعدل الذي وعدت به الوزارة.

ولفت إلى أنه في الإقفال الحالي، بغض النظر عن الاستثناءات والمزايدات، “سنذهب إلى الأمل إلى تحقيق الهدف الذي لم نصل إليه تخفيف نسبة الإيجابية”.

وأعلن أن فرق وزارة الصحة العامة ستقدم مليون ونصف مليون كمامة مجاناً، لافتاً إلى أننا “سنقدم مليون ونص كمامة مجاناً، وسنتساعد مع البلديات والقوى الأمنية والجيش اللبناني”، مؤكداً أنها “ستوزع ضمن خطة لنشر ثقافة أنها الحماية”.