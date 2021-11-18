أبو شرف: لبنان يفقد مقومات وجوده

اعتبر نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن “لبنان الكبير على عتبة مئويته وعيد استقلاله الثامن والسبعين، بدأ يفقد مقومات وجوده وهويته”، لافتاً إلى أن “المواطنين يئنون من الجوع، والحكومة تعمل على وضع الحلول الممكنة، لكن هناك من يعرقل كل شيء لغاية في نفس يعقوب”. ذلك في بيان أصدره إثر لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وفد ضم نقيب اطباء الشمال سليم ابي صالح وأعضاء مجلس النقابة.

وأضاف “لا ندري ان كان ممكنا الحديث عن الحرية والسيادة والاستقلال في ظل جوع فتاك وفقر مدقع، ‏إذ لم يعد بمقدور المواطن أن يؤمن عيشا لائقا كريما وبات حلمه الهجرة. الكفاءات تهاجر بالآلاف، وهذا أمر خطير جدا”.

وعرض الوفد “المشاكل التي يعاني منها الأطباء والتي تدفعهم إلى الهجرة، إذا لم تعالج الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أسرع وقت ممكن”.

وشدد أبو شرف على “ضرورة التعاون لبنانيا للخروج من هذه الازمة الكيانية، اذ لا يمكن لأي كان أن يفرض إرادته على الآخرين بالقوة، ‏وأن يشل حركة البلد ويأخذنا نحو المزيد من الخراب والفقر”.

وختم “هواجسنا كبيرة ومصيرنا في خطر، وعلينا احترام هذا الشعور عند بعضنا البعض، كما والتحاور من أجل الوصول إلى حل لبناني، فالكارثة لن توفر أحدا”.