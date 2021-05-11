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أبو شرف: لملاحقة المعتدين على الطبيب سليلاتي ومعاقبتهم

11 - مايو - 2021
شرف أبو شرف

شرف أبو شرف

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أكد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف “استنكار النقابة للاعتداءات بالضرب والتهديد والشتم والذم والقدح التي تعرض لها الطبيب ‏فادي سليلاتي ‏أثناء ‏‏معاينته أحد المرضى داخل مستشفى اوتيل ديو ‏في بيروت.

وطلب في بيان من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم والقبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص، وإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة هجرتهم أخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعانيها لبنان”.

ورأى أن ما ارتكب في حق العديد من الأطباء لا سيما الطبيب سليلاتي يحثنا أكثر من أي وقت مضى على الاصرار على ضرورة إقرار لجنة الادارة والعدل ‏مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة المهنية للطبيب والتعديات عليه وعلى حقوقه، وتصديقها من الهيئة العامة لمجلس النواب”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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