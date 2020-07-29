أبو شرف: نحن في صميم الموجة الثانية لوباء “كورونا” ويجب التقيّد بالإرشادات
اعتبر نقيب الأطباء شرف أبو شرف من مستشفى الحريري أنه على ما يبدو اننا في صميم الموجة الثانية لوباء “كورونا” ما يتطلّب الجهود الجدية لاستيعابها وإذا لم يتعاون المواطنون لا نستطيع الوصول الى أي مكان ووضعنا حساس جداً.
وقال أبو شرف: “يجب التقيّد بالإرشادات والتعامل مع التوعية بجدّية وعدم التساهل لأنّ العواقب وخيمة”.
وأضاف: “نقابة الأطباء تشكر مستشفى الحريري وتقدّم له مبلغ 25 مليون ليرة وهذه قيمة رمزيّة ولكن “حجرة بتسند خابية”.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال