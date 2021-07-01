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أبو شرف يطالب برفع تعرفة الطبيب وقيمة الأعمال الطبية

1 - يوليو - 2021
نقيب الاطباء شرف ابو شرف

نقيب الاطباء شرف ابو شرف

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في ظل اشتداد حدّة الازمة الاقتصادية في لبنان التي تثقل كاهل المواطنين، صرّح نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف مطالبا الجهات الضامنة الرسمية والخاصة برفع تعرفة الطبيب وقيمة الاعمال الطبية بما يتلاءم مع مؤشر غلاء المعيشة، اضافة الى تأمين التمويل اللازم لذلك من قبل الدولة اللبنانية، لدعم الاطباء ولتحفيزهم على البقاء في لبنان وايقاف نزف الهجرة المستمر منذ سنتين.

واكد ان “لا يمكن ان يستمر العاملون في القطاع الطبي في اعمالهم وسط هذه الظروف الصعبة، وبالتالي بات الامن الصحي في دائرة الخطر، ما يوجب تضافر جهود كافة المعنيين من اجل دعم هذا القطاع حفاظا على صحة المواطن وترشيد الدعم المباشر لهم والا وقعنا في كارثة صحية لا يحمد عقباها”.

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