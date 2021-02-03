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أبو شقرا: أسعار النفط بلبنان تتأثر بأسعار النفط العالمية وسعر الدولار والدعم

3 - فبراير - 2021
فادي أبو شقرا

فادي أبو شقرا

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أكد ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، في تصريح تلفزيوني، الى أن “لبنان يتأثر بأسعار النفط العالمية وارتفاعها بالعالم، وبارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان، والدعم من مصرف لبنان”.

ولفت ابو شقرا في تصريحه الى “أننا شهدنا في لبنان 40% تراجع بالمبيعات لأننا نفتح المحطات في النهار فقط دون أن نفتحها في الليل بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، لكن نحن يهمنا السلامة، كل شيئ مرتبط بأسعار النفط العالمية وإيقاف الدعم، ونتمنى تشكيل حكومة بأقرب وقت للخروج من الحفرة التي نحن فيا، لأنه دون تشكيل حكومة إصلاحات تحصل على مساعدات من الخارج سنذهب للمهوار”.

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