أبو شقرا: اعتمادات البنزين نحو الانفراج

كشف ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لوكالة “المركزية” أن ما يحصل اليوم من نقص في البنزين جاء نتيجة تأخير فتح الاعتمادات، الأمر الذي جعل خزّانات بعض شركات استيراد المشتقات النفطية تفرغ من المادّة، في حين أنها متوافرة في أخرى، لكن لا يمكنها تلبية كلّ الحاجة المحلية.

واوضح ابو شقرا ان باخرة شحن للشركات الخاصة وصلت اليوم وينتظر وصول أخرى غداً للدولة مشددا على ان الموضوع على سكة الحلّ”. وتمنى على المواطنين عدم القلق.

وعن الآلية المشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد والمعتمدة من قبلها لمراقبة عمليات تسلم وتسليم المازوت، في سعي من قبلهما لمواجهة التهريب والاحتكار، اعتبر أبو شقرا أن الأهمّ توفير المازوت في الأسواق وحينها لن نكون بحاجة إلى إجراءات وقرارات مماثلة.