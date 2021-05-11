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أبو شقرا: لا رفع للدعم عن البنزين حتى اللحظة

11 - مايو - 2021
فادي أبو شقرا

فادي أبو شقرا

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أرجع ممثل موزّعي المحروقات في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​ سبب أزمة ​البنزين​ الحالية إلى ​الأخبار​ التي تمّ تداولها عن اقتراب موعد ترشيد الدعم على المحروقات والشائعات التي تناقلها المواطنون حول البدء برفع هذا الدعم وارتفاع ​أسعار المحروقات​ إلى أكثر من الضعف. وأضاف في حديث صحفي، أنّ المواطنين تهافتوا خلال الأيام الماضية لتعبئة البنزين وتخزينه خوفا من ارتفاع سعره ما تسبب بشحّه وفقدانه.

وأوضح أبو شقرا أنّه حتى اللحظة لا رفع للدعم عن البنزين وسعره لم يرتفع وأنّ الشركات الموزّعة بدأت أمس وستكمل اليوم الثلاثاء توزيع البنزين مما من المفترض أن ينهي هذه ​الأزمة​.

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