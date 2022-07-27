أبو شقرا لصوت بيروت انترناشونال: أتمنى ألا نعود الى الطوابير

أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ان تسعير المحروقات الذي حمله جدول الاسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط اليوم تضمن ١٥٪؜ بالدولار على سعر السوق السوداء و٨٥٪؜ على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية بناءً لقرار من مصرف لبنان.

وتمنى ابو شقرا من وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ان يلحظ جدول الاسعار مراعاة لاوضاع الموزعين واصحاب المحطات كي يتمكنوا من الاستمرار آملاً ان تبقى المحروقات مؤمنة والا نعود الى الطوابير كما يحصل في الافران، فالمواطن لا ينقصه المزيد من الازمات و الهموم وذل الطوابير امام محطات المحروقات والافران.