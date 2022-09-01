أبو شقرا لصوت بيروت انترناشونال: لهذا السبب صدر جدول الاسعار مرتين اليوم

استغرب المواطنون اليوم صدور جدول اسعار المحروقات لمرتين في الاول شهد انخفاض ٥٠٠٠ ليرة لسعر صفيحة البنزين والثاني ارتفع سعر الصفيحة ١٧٠٠٠ ليرة.

وعزا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ابو شقرا لصوت بيروت انترناشونال سبب تغير جدول الاسعار الى ارتفاع سعر صرف الدولار من ٣٢ الف ليرة الى حوالي ٣٤ الف ليرة مشيراً ان اصحاب محطات المحروقات يقومون بدفع ٦٠٪؜ بالدولار. من ثمن صفيحة البنزين والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة ولذلك سيلحق تغير يومي على اسعار البنزين والمازوت الذي يدفع ثمنه ١٠٠٪؜ بالدولار الكاش مشيراً ان جدول اسعار المحروقات سيصدر يومياً.