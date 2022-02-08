أبو شقرا لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: لإفراغ باخرة المازوت في أسرع وقت

طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان الباخرة التي تعرضت لعطل في عمشيت من جراء العاصفة الاحد الماضي تم نقلها الى بيروت مقابل الشركات المستوردة للنفط متمنياً ان يتم التفريغ في أسرع وقت مشيراً انهم يقومون باتصالات من اجل الاسراع في التفريغ لان السوق بحاجة كبيرة الى مادة المازوت في هذا الطقس البارد.

وعن سبب ارتفاع أسعار المحروقات اليوم، أوضح أبو شقرا ان السبب يعود إلى ارتفاع سعر النفط عالمياً، موضحاً ان كل ارتفاع لسعر برميل النفط عالمياً بنسبة دولار يؤدي الى ارتفاع صفيحة البنزين 2100 ليرة، ذلك على الرغم من استقرار سعر الصرف في لبنان واستقرار سعر صيرفة على Sayrafa 20800، ومصرف لبنان خفض سعر صرف المؤمن من قبله لاستيراد 15% من البنزين الى $=21337.5 وانخفاض سعر صيرفة الى Sayrafa 20800 للـ15%.