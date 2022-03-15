أبو شقرا لـ"صوت بيروت إنترناشونال": نتوقع المزيد من الانفراجات والارتياح في سوق المحروقات

طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بوصول باخرة محملة بمادة البنزين الى لبنان اليوم وستبدأ بالتفريغ وبتوزيع البنزين على المحطات في كل المناطق اللبنانية.

كما لفت في اتصال مع موقع “صوت بيروت انترناشونال” الى وصول باخرة تابعة للشركات المستوردة للنفط محملة بمادة المازوت، وسيتم توزيع المادة اليوم في كل المناطق املاً ان تسمح حالة الطقس بالوصول الى المناطق الجبلية.

وعن سبب انخفاض اسعار المحروقات اليوم قال ابو شقرا: “السبب يعود الى انخفاض سعر النفط عالمياً”، متمنياً ان تبقى الاجواء ايجابية كي تنعكس على المواطنين وموزعي المحروقات والمحطات في آن متوقعاً المزيد من الانفراجات والارتياح في السوق ان كان لجهة انخفاض اسعار المحروقات او لجهة توفر هذه المحروقات.