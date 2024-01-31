أبو شقرا لـ "صوت بيروت": المحطات تعمل بشكل طبيعي وتُسلم البنزين من مخزونها

بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من اليوم احتجاجًا على فرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات اللتي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة”، طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع “صوت بيروت إنترناشونال”، أنّ محطات المحروقات تعمل بشكل طبيعي اليوم وتسلم مادة البنزين من المخزون الموجود في المحطات، مشيرًا إلى أن الشركات المستوردة للنفط لم تسلم مادة البنزين للمحطات اليوم.

وكشف أبو شقرا عن عدة اتصالات يجريها مع المعنيين لحل المشكلة بعد قرار الشركات المستوردة للنفط التوقف عن استيراد المحروقات، اعتراضاً على فرض ضريبة على الذين استفادوا من الدعم ومنصة صيرفة، مطالباً المسؤولين في الدولة اللبنانية والشركات المستوردة بالعمل للتوصل إلى قاسم مشترك من أجل حل هذا الموضوع العالق بين الشركات والدولة والذي يتعلق بفرض ضريبة ١٠% على من استفاد من الدعم.

وتمنى أبو شقرا أن يكون الحل قريبًا لأن المواطن اللبناني لا ينقصه أزمات في ظل الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد.