الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبو شقرا: هناك اتصالات لتعاود الشركات المستوردة للمحروقات تسليم محطات الجنوب والبقاع غدا

16 - مارس - 2021
فادي أبو شقرا

فادي أبو شقرا

A A A
طباعة المقال

أشار ممثل موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​ إلى أن “ارتفاع ​سعر البنزين​ سببه ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار ​النفط​ العالمية”، قائلاً “فليجد المسؤولون المعنيون حلاً بموضوع صرف الدولار، لأنه إن لم يكن له سقف سنبقى نقع في مشاكل”.

وأكد أبو شقرا، خلال حديث تلفزيوني، أن “بعض شركات التي تستورد المحروقات، لها شبكة محطات في ​الجنوب​، ولم تتمكن من تسليم البضاعة الأسبوع المناضي، وهناك اتصالات معها على أن تعاود صباح الغد تسليم محطات الجنوب و​البقاع​، وأتمنى حصول ذلك لتخفيف الأزمة قليلا لأن المواطن “لم يعد يحتمل أزمات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ارتفاع مقلق بحوادث السير في لبنان
    أرقام صادمة لحوادث المرور القاتلة في لبنان
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    قرار هام جداً من وزير التربية
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رويترز تكشف عن وثائق تدحض تصريحات سلامة عن مراجعة مالية لمصرف لبنان المركزي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر