أبو شقرا: هناك اتصالات لتعاود الشركات المستوردة للمحروقات تسليم محطات الجنوب والبقاع غدا

أشار ممثل موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​ إلى أن “ارتفاع ​سعر البنزين​ سببه ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار ​النفط​ العالمية”، قائلاً “فليجد المسؤولون المعنيون حلاً بموضوع صرف الدولار، لأنه إن لم يكن له سقف سنبقى نقع في مشاكل”.

وأكد أبو شقرا، خلال حديث تلفزيوني، أن “بعض شركات التي تستورد المحروقات، لها شبكة محطات في ​الجنوب​، ولم تتمكن من تسليم البضاعة الأسبوع المناضي، وهناك اتصالات معها على أن تعاود صباح الغد تسليم محطات الجنوب و​البقاع​، وأتمنى حصول ذلك لتخفيف الأزمة قليلا لأن المواطن “لم يعد يحتمل أزمات”.