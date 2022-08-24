أبو شقرا: هناك شح في مادة البنزين.. لن نبقى ساكتين!

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا رفضنا قرار الإضراب الذي طالبت به بعض الشركات التي لا تُسلّم المحروقات إلى المحطات ونُطالب بإصدار جدول التسعير باكراً.

وأضاف فادي أبو شقرا في حديث تلفزيوني: “لن نبقى ساكتين وهناك وجع لدى المحطات والموزّعين وفي الوقت الحاضر لا أزمة بنزين إنّما هناك شحّ ونعمل على حلّ الموضوع وعلى وزارة الطاقة التدخل للمعالجة وكلّنا في خندق واحد”.

وعادت طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، واستأنفت السوق السوداء نشاطها. لكن هذه المرة ليس من باب شح البنزين، إنما من باب “دولرة سعر البنزين”. فالجميع يسعى بشكل أو بآخر إلى دولرة سعر صفيحة البنزين بالكامل.