أسعار المحروقات ترتفع أسبوعياً.. أبو شقرا يوضح

أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن “ما نشهده من إرتفاع في جدول الأسعار أسبوعياً وشهدناه أمس بزيادة 11 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين، سببه تقليص الإنتاج من قبل الدول المصّدرة للنفط”.

وأوضح إلى، أن “انعكاس سعر برميل النفط في العالم أدى إلى ارتفاع في الأسعار محلياً”.

واعتبر أبو شقرا، أننا “في لبنان ندفع ثمن التشنجات الموجودة في العالم، لأننا لسنا بلداً منتجاً للنفط”.

ولفت إلى، أن “صفيحة البنزين اليوم تخطت 20 دولار أميركي بعدما كانت تبلغ حوالي 16 دولاراً عندما شهدت أسعار النفط عالمياً انخفاضاً”.

وأضاف، “نحن كنقابات وموزعي محروقات نتمنى أن نلمس انخفاضاً في أسعار النفط عالمياً خصوصاً وأننا على أبواب فصل الشتاء، إذ أن المواطن اللبناني في حاجة إلى مادة المازوت للتدفئة والزراعة”. مؤكداً أن “مادتي البنزين والمازوت متوافرتان في الأسواق اللبنانية”.

وأشار أبو شقرا إلى، أن “معظم الكميات تباع بالدولار الأميركي ولا يوجد أي مشاكل في هذا الإطار”.