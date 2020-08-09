أبو فاعور: آخر فصول التلاعب بالتحقيق محاولة عزل القاضي عويدات

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غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، عبر “تويتر”:

“فيما اللبنانيون يلملمون ضحاياهم، آخر فصول التلاعب بالتحقيق الليلة محاولة عزل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لأنهم يريدون توجيه التحقيق كما يريدون لحماية التابعين لهم”.

فيما #اللبنانيون يلملمون ضحاياهم ، اخر فصول التلاعب ب #التحقيق الليلة محاولة عزل #مدعي_عام_التمييز القاضي غسان عويدات لانهم يريدون توجيه التحقيق كما يريدون لحماية التابعين لهم .

نعم ل #التحقيق_الدولي — Wael Abou Faour Official (@WaelAbouFaour1) August 9, 2020