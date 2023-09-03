أبو فاعور: الجبل سيتزين في 8 أيلول بزيارة "الراعي"

أشار النائب وائل أبو فاعور الى أنّ “الجبل سيتزين في 8 أيلول بزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى المختارة في ذكرى مصالحة الجبل للتأكيد على معانيها ونتائجها الإيجابية”، مشددًا على “ألّا بديل عن الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية”.

كما رأى أبو فاعور خلال افتتاح مركز للحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة عين حرشا في قضاء راشيا أنّ “لا بديل من الدولة مهما بلغ أي طرف منا مبلغا من القوة والإمكانات”، لافتًا الى أنّ “هذا ما أثبتته الازمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في شقها الصحي”.

وزيارة البطريرك الراعي إلى الجبل المرتقبة في الثامن من أيلول المقبل تأتي مع حلول الذكرى الثانية والعشرين لزيارة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير التاريخية، وتهدف الى تكريس المصالحة التي أرساها البطريرك صفير، وتأكيد التعايش المشترك بين أبناء الجبل.

وسيستهل البطريرك الراعي جولته بزيارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في شانيه، يليه لقاء في المكتبة الوطنية يضم 250 شخصاً لإجراء لقاء يتحدّث فيه عن موضوع المصالحة، ثم غداء يقيمه على شرفه وليد جنبلاط في قصر المختارة، ويختتم بقداس عند السادسة في بيت الدين”