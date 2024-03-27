أبو فاعور: الجريمة الجماعية في الهبارية تؤكد طبيعة العدو الاجرامية

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “الجريمة الجماعية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في الهبارية بحق شبان لبنانيين متطوعين للعمل الانساني، تؤكد طبيعته الاجرامية وتشبه ما يقوم به في غزة وفي عموم فلسطين من اجرام وقتل وشعوره بأنه فوق المحاسبة وهو ما يعبر عنه في استهدافه القرى الآمنة كما حصل في بلدة الصويري منذ يومين. كل التعزية والتضامن مع أهلنا في العرقوب وفي الهبارية وفي كل الجنوب”.

ان الجريمة الجماعية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في #الهبارية بحق شبان لبنانيين متطوعين للعمل الإنساني تؤكد طبيعته الإجرامية وتشبه ما يقوم به في #غزة وفي عموم #فلسطين من إجرام وقتل وشعوره بأنه فوق المحاسبة وهو ما يعبر عنه في استهدافه القرى الآمنة كما حصل في بلدة #الصويري ١/١ — Wael Abou Faour (@Waelaboufaourr) March 27, 2024

فيما كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة “اكس”: “مجزرة جديدة للعدو الصهيوني ضحيتها 8 شهداء من مسعفي مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية، مجزرة بحق الإنسانية وإجرامٌ غير مسبوق يشاهده العالم بأسره في هذه الحرب منذ اندلاعها، ولامبالاة في قرارات مجلس الأمن ودول العالم والمحاكم الدولية؛ رحم الله الشهداء والتعازي لأبناء الهبارية وأبناء الجنوب جميعاً”.

من جانبه كتب النائب حسن مراد على منصة “إكس”: “مجزرة جديدة تضاف لسجل الجرائم الاسرائيلية التي يحرّمها القانون الدولي، من خلال استهداف مركز طبي في بلدة الهبّارية في العرقوب، التي ما زال جزء منها محتلًا. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والتحية لأهلنا في الهبّارية، الذين ساهموا في تحرير عام 2000 وانتصار تموز الـ2006 ويسطّرون اليوم بصمودهم مشهدًا عجز العدو عن تغييره”.